Leslie Shaw opinó sobre la nueva canción de Mario Hart y Handa, quienes hace unas semanas la criticaron públicamente. La artista no se calló nada y criticó duramente el remix del tema que alguna vez cantó con su expareja.

La artista dijo que “malograron” la pieza musical, pues le cambiaron el sentido de las letras. “Bien feo. Tal para cual era una canción bien linda, la han malogrado. Era una canción de amor y ahora es de infidelidad, de que ella es la trampa, y al otro le encanta hablar de infidelidad, qué cara de palo” , dijo en ‘Magaly TV: La Firme’.

Leslie aseguró que lanzará una nueva versión de ‘Tal para cual’ y reveló que ya contactó con el productor original de la canción.

“Estoy haciendo la respuesta a la cag*** que me hizo este que me hizo cachuda a nivel nacional. ¿Por qué me voy a quedar callada? Yo escribí la canción. Ellos están quedando solitos en ridículo con esa canción fea” , puntualizó.