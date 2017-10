Leslie Shaw fue convocada y estará en la última temporada de 'Reyes del Show' [VIDEO]

La cantante Leslie Shaw volverá este sábado a la pista de baile para participar de 'Reyes del Show'. Así lo anunciaron este sábado desde el reality mediante un video.

Leslie Shaw, quien viene promocionando su carrera musical, participará de la última temporada del reality. Desde el próximo sábado estará presente para competir contra Karen Dejo, Vania Bludau, Brenda Carvalho, Lucas Piró, Diana Sánchez, Brunella Horna, César Távara y Edson Dávila.

Su regreso no fue ajeno a la polémica. Es que muchos seguidores del programa de Gisela Valcárcel aún se preguntan por las ausencias de Anahí de Cárdenas y Andrea Luna, dos integrantes que ganaron y generaron destacados comentarios durante sus participaciones.

"No bailé, no voy a bailar. De esta noticia me enteré hace 3, 4 días. No más. De la razón todavía no estoy muy segura. Yo tenía entendido que los tres primeros lugares iban a Reyes. Eso fue lo que me dijeron cuando quedé tercera y después yo llamé a preguntar y me dijeron que eso no era así. Nadie me llamó, nadie me avisó. Eso es algo que me dolió bastante. Fue una decepción", comentó Andrea Luna en su Facebook.