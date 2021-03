La cantante peruana, Lelie Shaw harta del machismo del que ha sido víctima tanto en la industria musical como en su vida diaria, hizo un llamado a los hombres a dejar vivir a las mujeres sin ser juzgadas o catalogadas por sus acciones.

Sus comentarios se dan, luego del escándalo que surgió este último martes cuando el cantante ‘Arcangel’, escribiera en su cuenta de Instagram que las mujeres son ‘put**’ y que se la pasan enseñando el cu... por unos cuantos likes.

Debido a esas fuertes declaraciones el reggaetonero fue tendencia en las redes y lo catalogaron de machista. Este post se dio a solo un día de haber conmemorado el Día Internacional de la Mujer.

Por eso, la intérprete de ‘la faldita’ mostró su indignación, en sus historias de Instagram, por el constante acoso que viven las mujeres solo por mostrar su cuerpo. Aseguró haber sido víctima de machismo en la industria de la música donde esto es pan de cada día. “He vivido experiencias y las sigo viviendo”, dijo.

ZONA POPULAR | Leslie Shaw tras insulto machista de Arcángel

“¡Ya basta! Basta, todos somos seres humanos, las mujeres tenemos sentimientos. Tú tienes una mamá, tienes una hermana, tienes hijas, tenemos sentimientos. Basta de estar catalogándonos porque enseñamos el trasero o, si salimos con varios chicos somos tal cosa. Dejen de catalogarnos como les da la gana. Ustedes hacen lo que les da la gana y nadie les dice nada. Déjennos vivir a nosotras también sin juzgarnos, sin ponernos un sticker en la frente de ella es esto y ella lo otro. Todos somos seremos humanos y podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana”, señaló Leslie Shaw muy mortificada.

“Invito a todas mis seguidoras a que hagan lo que les dé la gana sin importar lo que dirán. No importa, es tu vida, la vida es una, no tienes que darle explicaciones a nadie e invito a todos mis amigos hombres productores, cantantes, tengo muchos amigos hombres y los amo, los adoro, tengo amigos hombres que son unos caballeros, y los que no, empiecen a comportarse, y no a respetar solo a las mujeres, sino al ser humano. Usen el cerebro antes de abrir la bocota y piensen”, agregó en su red social.

Leslie Shaw: “La industria musical es cruel con las mujeres”

Pero eso no fue todo. Leslie reflexionó, en un post publicado en Instagram, sobre la violencia machista que existe en el mundo de la música.

“Ya he perdido la cuenta de cuantas veces la sociedad me ha juzgado por mi apariencia, por mi libertad al expresarme y por vivir plenamente mi sexualidad. La industria musical es cruel con las mujeres, no puedes envejecer, no puedes engordar, no puedes estar con mala cara. Si eres mujer las personas esperan que estés siempre linda, siempre sonriente, siempre dispuesta para satisfacer”, escribió la cantante.

“Hoy no es un día para recibir flores ni peluches, hoy es un día para exigir que nos paguen el mismo sueldo que le pagan a los hombres, para exigir mayores sanciones a acosadores y violadores, hoy es un día para exigir justicia por nuestras hermanas asesinadas y desaparecidas. Este 8M las invito a ser quienes realmente quieran ser. Ser mujer es mucho más que ser madre y lavar platos. No necesitamos la validación de nadie para ser felices”, añadió