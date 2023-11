Leslie Shaw decidió responder a las acusaciones que ha recibido por parte de algunos personajes públicos, incluyendo a Mario Hart, Flavia Laos y Mayra Goñi. La cantante, visiblemente molesta, expresó su molestia ante las críticas y arremetió contra las influencers.

“Yo me creo lo que soy. He logrado discos de oro, de platino, he firmado con una distribuidora mundial. Yo me creo lo que soy y me doy mi lugar. Respeten también, están confundidas, yo no me voy a dejar ningunear, y ni siquiera son unas chibolas, ya tienen casi 30 años”, dijo para ‘Amor y Fuego’.

Además, la intérprete de ‘Faldita’ le recordó a sus detractores que la industria musical no se trata solo de belleza. “No es simplemente ser linda y cantar, tienes que saber en qué te estás metiendo, están como la Wendy en el video de ‘Las Perdidas’” , agregó.

Sin embargo, la artista no se detuvo ahí y lanzó un comentario específico dirigido a Flavia Laos. “Creo que ni canta. Como influencer está muy bien... no se metan conmigo porque yo no soy una influencer, soy artista, compositora y cantante, hay niveles” , puntualizó.





