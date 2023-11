Cansada de las críticas en su contra, Leslie Shaw visitó el set de ‘Magaly TV: La Firme’ para defenderse y no dudó en arremeter contra Micheille Soifer tras tildarla de ‘ridícula’ por negarse a colaborar con cantantes peruanos.

La intérprete de la ‘Faldita’ no sólo le enrostró sus premios internacionales a la popular ‘Michi’ sino que además se burló de ella por regresar a ‘Esto es Guerra’ tras no lograr su internacionalización.

“Yo voy a decir solo una cosa. Hay niveles. No sabía que había tantos envidiosos, huele la envidia hasta acá. Yo seré ridículamente talentosa, (pero) ridícula las otras que están haciendo educación física hace 20 años ”, señaló Leslie Shaw evidentemente incómoda.

En otro momento, la rubia contó que el origen de su enemistad con Micheille Soifer empezó hace varios años porque habría copiado su estilo buscando al mismo diseñador que la vistió para grabar su videoclip ‘Soy Soltera’ con Thalía.

“La conozco de lejitos no más, pero ya desde hace varios años empezó a incomodarme por varias cosas que me iba enterando. Yo invierto, viajé a Nueva York, busqué al diseñador Augusto Manzanares para que me vista (…) y de ahí la veo a la otra (Micheille Soifer) con la ropa de Augusto. ¿qué le habrán ofrecido? Yo me molesté. De ahí me entero que llaman a mi manager, a mi maquilladora…”, comentó indignada la artista durante su entrevista con Magaly Medina.