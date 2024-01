Empezaron a conocerse más detalles de los motivos que provocaron el fin del matrimonio de Leslie Moscoso y José Cortez, y es que una grave denuncia en contra del empresario podría llevarlo tras las rejas, una acusación que implica a nada menos que la hija de la bailarina.

El programa ‘Amor y Fuego’ difundió el desgarrador testimonio que la presunta agraviada dio a la Policía, y es que la joven afirma haber sido víctima de tocamientos indebidos desde los 14 años, es decir hace cuatro años.

“Fue en el cumpleaños de su mamá, ella aún no había regresado de la celebración y él llegó solo. Yo estaba durmiendo en el cuarto de mi mamá y me despierto porque siento que él me tocaba mis senos por debajo de la ropa y mis muslos. Trató de bajarme el pantalón y yo le saqué el brazo y me fui atemorizada a mi dormitorio. Ha pasado en reiteradas veces, me sentaba en sus piernas, siendo el último hecho en octubre del 2023″, es el testimonio de la presunta víctima.









Mientras José Cortez niega todas las acusaciones, Leslie Moscoso ha solicitado garantías para ella y sus hijos debido a que teme por su vida. Además, dijo que requieren recibir ayuda psicológica.

“Es un tema delicado, vamos a recibir terapia psicólogica, ya estamos recibiendo todo el apoyo del Ministerio de la Mujer. (…) Yo hice público el comunicado es porque no me dejaba tranquila y me estaba persiguiendo. Yo le tengo mucho miedo”, sostuvo la integrante de ‘El Reventonazo de la Chola’.









