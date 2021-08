Leslie Moscoso se pronunció respecto a la inesperada renuncia en vivo de Allison Pastor a “ Reinas del show ”. Como se recuerda, la actriz cómica fue convocada de urgencia para reemplazar a la esposa de Erick Elera a puertas de la final del programa sabatino que conduce Gisela Valcárcel.

“Sí, estaba viendo el programa y no entendía qué estaba pasando, y me apena porque era una competidora fuerte, incluso pensé que ella podía ganar la corona de ‘Reinas del show’, pero las cosas se dieron de esa manera”, dijo en una entrevista con el diario Trome.

Asimismo, Moscoso confesó que la esposa de Erick Elera nunca tuvo complicidad con las participantes del programa de Gisela Valcárcel.

“Bueno, al inicio sentí que me miró de una manera desagradable, luego me di cuenta de que tiene ese tipo de mirada, un poquito fuerte. Ella es así, siempre estaba con su grupo (mánager y staff), coreógrafo y pareja de baile, no tenía complicidad con las chicas; bueno, es su personalidad”, señaló.

Sobre su regreso al programa conducido por Gisela Valcárcel, la integrante “El reventonazo de la Chola” confesó que siempre soñó con llegar hasta la final.

“Siempre soñé con esta final y me sentí frustrada e impotente al salir. Hoy estoy feliz porque pude regresar y así cumplir mi sueño. Incluso, he tomado clases para tener más técnica, claro, el baile es lo mío, pero una cosa es bailar en tu casa y otra hacerlo en la pista, ahora ya sé que debo estirar bien los brazos para completar las figuras”, comentó.

