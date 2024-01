La actriz Leslie Moscoso ha salido al paso de las críticas y comentarios surgidos en torno a la denuncia que interpuso recientemente contra su exesposo por tocamientos indebidos a su hija desde los 14 años.

Como se recuerda, Leslie Moscoso denunció a José Cortez por el delito de tocamiento indebido contra su menor hija. Según el parte policial, ella revela cómo se dio cuenta de esta situación, pues la menor le relata que se percató de este lamentablemente hecho cuando estaba dormida.

“Yo estaba durmiendo en el cuarto de mi mamá y yo despierto cuando siento que me toca (...) Trató de bajarme el pantalón, le saqué el brazo y me fui atemorizada a mi dormitorio”, sostuvo.

Las redes sociales se han convertido en un escenario donde algunos críticos han cuestionado la decisión de Moscoso de hacer pública la denuncia. Asimismo, reveló que la denuncia no lo puso ella, sino su hija.

“Yo sabré como me desfogó de este sentimiento que tengo ahorita. No todas somos iguales. Yo lo único que quiero en estos momentos es que avance este proceso y que la denuncia no la puse yo, sino que la puso mi hija”, señaló.









