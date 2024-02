En medio de la denuncia pública de Leslie Moscoso contra su esposo José Cortez por tocamientos indebido hacia su hija, la situación toma un giro más oscuro con la revelación de un perturbador audio donde el acusado profiere amenazas hacia Moscoso. La grabación ha generado indignación y preocupación en sus seguidores.

En una entrevista, Leslie Moscoso reafirmó sus acusaciones contra su expareja, José Cortéz y narró los maltratos que sufrió. La comediante estuvo acompañada de su hija de 19 años, quien compartió los detalles del difícil periodo que vivió junto al empresario en los últimos años.

“Yo tengo todo chambeado, todo chequeado, tranquilita, camina bonito. Me voy a ir en cana, no vas a saber quién, pero te vas a ir a la tumba, acuérdate de mí”, se le escucha decir a José Cortéz.

Al escucharlo, Leslie le pidió que corte la llamada porque está diciendo incoherencias: “Para eso has llamado, para hablar estupideces. Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de lo que haga, ya no te permito que llames para insinuar estupideces (...) Ah, me vas a matar, para eso has llamado, para hablar estupideces”, dijo Moscoso.

Por otro lado, Leslie Moscoso reveló que su aún esposo mantenía contacto con su hijo menor, utilizando al niño como intermediario para una eventual reconciliación.

“Después de que él se va, él sigue comunicándose con mi hijito, lo llevaba a las clases de fútbol, me decía que por favor quería ver a su papá. Él me escribía “te extraño, vámonos al hotel a tener intimidad, ninguno te hará el amor como yo”. Él se comunica con mi hijo para decirle que quiere hablar conmigo del divorcio (...) Eso sirvió para que mi hijo abra los ojos y se dé cuenta qué clase de persona es”, señaló en el programa de ‘Magaly: Tv La Firme’.





