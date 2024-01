Leslie Moscoso reapareció en televisión como parte de un enlace en vivo con el programa ‘Préndete’, donde comentó acerca de su situación sentimental tras haber anunciado su separación del exfutbolista José Cortez.

“Hoy es el primer día que salgo a trabajar, estoy tratando de retomar mis actividades por un pedido de mi hija y bueno, la vida continúa, nada para, hay que pagar el departamento, hay que alimentarnos, hay que seguir trabajando, sí con el corazón triste y el alma rota no lo voy a negar, pero hay que sonreír”, dijo.

La actriz cómica evitó dar muchos detalles sobre la denuncia interpuesta contra su pareja, pero agradeció la ayuda de las autoridades. “No puedo hablar mucho del tema porque es muy delicado pero agradecida con el Ministerio de la Mujer que me está dando todo el apoyo”, agregó.

Finalmente, Leslie aseguró que debe sanar sus heridas emocionales, pues, de momento, no cree en el amor. “Por ahora hay que curar, sanar porque pobre mi corazón... Ahorita no creo en el amor, no creo en nada, suficiente con el amor de mis hijos. Mi prioridad es mi trabajo y mi familia”, concluyó.





