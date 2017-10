Leonardo Torres Vilar actuará en la obra 'Savia'

A tres años del estreno de La Cautiva, ópera prima de Luis Alberto León, se estrenará la segunda parte de la trilogía Savia. La obra se contextualiza en una etapa poco conocida de la amazonía peruana, la explotación del caucho y la violencia contra los indígenas del siglo XX.

Savia cuenta la historia de un empresario cauchero, Don Jesús (Leonardo Torres Vilar), que vive sus últimas horas de vida alejado de la selva que le dio su fortuna y es atendido por la enfermera Lalia (Patricia Portocarrero). Tres mujeres de la selva lo visitan en su lecho de muerte para reclamar las cabezas que este empresario les arrebató.

“Hay un empresario cauchero que esta en su lecho de muerte, aparentemente ha sido un próspero empresario en sus años mozos, pero en sus últimos días de vida vienen los fantasmas a hacerle saber a él, y al público, que hubo un genocidio importante. Miles de indígenas amazónicos muertos por la explotación del caucho”, señaló Leonardo Torres Vilar a Perú21.

“El público lo ignora y no se debe permitir que continúe sin saber que hubo esta explotación genocida, que hubo terrorismo y que somos producto de la historia que allí sucedió”, agregó Leonardo haciendo hincapié en la necesidad de conocer los errores que se cometieron para no repetirlos.

Por su parte, Chela de Ferrari, directora de esta puesta en escena, contribuyó al enriquecimiento de la obra. “No puedo dirigir si no me apropio de la historia. Estamos trabajando durante un año en este proyecto y agradezco que Luis Alberto me haya permitido ingresar al universo que creó”.

El elenco lo completan los actores Cindy Díaz, Evelyn Allauca, Alejandra Bouroncle, Patricia Barreto, Fiorella de Ferrari, Ricardo Velásquez y Luis Sandoval.

La obra va de jueves a martes a las 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m. en el teatro La Plaza, Larcomar. Las entradas están a la venta en Teleticket y en la boletería del teatro.