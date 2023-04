Leonard León publicó un video en TikTok para responder a las críticas que viene recibiendo tras ser acusado de deber 78 mil soles de manutención.

El cantante intentó defenderse a través un video y dijo que las mujeres son quienes más lo critican, por lo que lanzó varias declaraciones polémicas contra ellas.

“Las mujeres que me dicen sinvergüenza, ¿son mujeres que están esperando solamente el dinero del ex? (...) Hay excelentes profesionales mujeres, pero hay mujeres que solamente están esperando el dinero del ex, sin hacer nada”, dijo.

Además, dijo que la responsabilidad de los hijos es compartida. “Las personas que más creen eso (que debo 78 mil soles) son algunas mujeres, la gran mayoría son mujeres. Yo les quiero decir a ustedes, no solamente la responsabilidad es del hombre, es un 50 - 50, 50% el hombre y 50% la mujer, no solamente el hombre trabaja sino también la mujer”, sentenció.

Como se recuerda, el cantante de cumbia fue acusado por Karla Tarazona, la madre de sus hijos, de deber 78 mil soles en pensión alimenticia.