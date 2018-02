Leonard León a Karla Tarazona: “Solo me interesan los elogios de mi novia”

No le interesa lo que diga. Leonard León le respondió a Karla Tarazona , su ex pareja y madre de sus dos hijos, quien hace algunos días aseguró que él canta mejor que Christian Domínguez .

“Solo me dedico a trabajar, no necesito que me estén halagando. En todo caso, solo me interesan los elogios de mi novia, a quien van dedicados todos los temas que interpreto, porque es la dueña de todos mis sentimientos”, indicó.

Leonard León agregó que “no estoy para entrar en polémicas”. Estoy agradecido con el cariño del público, siempre busco crecer como artista y vivo agradecido a Dios por el talento que me ha dado. Pienso que todos se esfuerzan todo el tiempo para ser mejores”, precisó.

De otro lado, el ex vocalista del Grupo 5 señaló que su relación con su novia va ‘viento en popa’. “Cada día crece nuestra relación, mi ‘princesa’ es una mujer maravillosa, mi única musa, y hace que sea mejor persona y artista cada día. Hemos pasado juntos el ‘Día del amor’”.