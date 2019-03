Leonard León forcejea con su pareja embarazada y esta fue su justificación

El programa Válgame Dios difundió unas imágenes donde se aprecia al cantante de cumbia Leonard León discutiendo y forcejeando —en plena vía pública de San Miguel— con su pareja, Olenka Cuba, quien tiene ocho meses de embarazo.

Ante esta situación, el cantante se contactó con el espacio que conduce Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre para dar su descargo, pero sus explicaciones generaron polémicas en las redes sociales.

"Me genera vergüenza por el tipo de actitud que he tenido. Tuvimos una conversación sobre un tema que me incomoda bastante a mí. No suelo comportarme de esa manera, se escapó de mis manos una conversación fuerte que tuvimos", dijo el cantante.

Karla Tarazona estaba en el set del programa y en un momento comenzó a llorar por las imágenes que se propalaban de su ex esposo.

" Yo lo único que pienso es en mis hijos. No quiero que mis hijos sean así o vean eso... Son niños grandes que van al colegio y que hay muchos papás que ven eso. Entonces, no quiero que a mis hijos me los señalen y digan: 'tu papá y tu mamá'. Eso es lo que me duele a mí, mis hijos", comentó entre lágrimas la panelista de espectáculos.

También dejó entrever que vivió episodios similares de violencia al lado del cantante.

"Cuando yo me separé de él fue por mis hijos, porque yo no quería que mis hijos crecieran viendo esto, y cuando crezcan vean que es tan normal que se lo puedan hacer a otra persona o permitan que se lo hagan a ellos mismos", dijo Karla Tarazona, mientras Leonard advirtió que debían demostrar todo lo que estaba diciendo.



El cantante de cumbia Leonard León discute con su pareja Olenka Cuba. (Latina)

