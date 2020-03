El cantante de cumbia Leonard León confirmó —a través de un enlace telefónico en el programa ‘En boca de todos’— que dio positivo a la prueba del coronavirus.

“Ayer (martes) a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el COVID-19”, dijo el cantante.

“Fue una noticia bastante lamentable y la tomé con tranquilidad porque la misma doctora me explicó que este virus no me va a matar, pero tengo que seguir todas las recomendaciones de la cuarentena”, agregó.

La expareja de Karla Tarazona también contó que se encuentra en cuarentena y siguiendo las recomendaciones médicas.

“En mi caso, ayer estuve presentando cuadros de fiebre y la doctora me dijo que podía tomar paracetamol. También que debía estar hidratado para poder ir poco a poco venciendo el COVID-19”, indicó.

Asimismo, Leonard León aclaró que la imagen en la que se le ve en las calles, pese a estar en cuarentena, pertenecen al fin de semana pasado.

Leonard León confirmó que tiene COVID-19 (18/03/20)

“NO TUVE CONTACTO CON NADIE”

“Me llena de indignación que la persona que escribió eso no se pegue a la verdad. Esas imágenes pertenecen al sábado por la mañana cuando estaba regresando a mi casa porque mi vuelo llegó muy tarde y nos sometieron a la prueba del coronavirus, así que tuve que pernoctar en un hotel aislado”, precisó.

Además, el músico sostuvo que no tuvo contacto con nadie luego de que se sometió a la prueba del COVID-19.

“Está información está causando miedo en la gente. Para nada he tenido contacto. Estoy en mi casa solo. En todo momento estuve con guante y mascarilla”, manifestó.

Leonard León desmiente que haya violado cuarentena por coronavirus

LLEGÓ DE ITALIA CON SÍNTOMAS

El cantante Leonard León regresó a Lima —el viernes 13 de marzo por la noche— tras encontrarse varado en Italia. A su paso por el aeropuerto Jorge Chávez, su pareja Olenka Cuba mencionó que él presentaba tos, fiebre y dolor muscular, al igual que los músicos que lo acompañaron. Es decir, tenían los síntomas del COVID-19.

Debido a esto, León y sus músicos fueron aislados para pasar los exámenes correspondientes y descartar o confirmar el coronavirus.

“Con toda sinceridad, Leonard está mal porque en todo el momento que ha estado en Italia él me dijo que estaba con fiebre, ha estado tomando pastillas, pero no le bajaba la fiebre”, declaró Cuba.