Leonard León utilizó sus redes sociales para responderle a todos los que han cuestionado los gastos que hizo para celebrar el cumpleaños de la hija que tiene con Olenka Cuba. Las criticas surgieron luego de que hace unos meses su expareja, Karla Tarazona, dejó entrever que el cantante de cumbia no se hace responsable de los dos hijos que comparten.

Para desmentir que no le pasa la pensión económica a sus hijos, grabó un video en Tik Tok en el que asegura que cubre los gastos de los pequeños y que si no fuera así ‘hace rato estaría en prisión’.

“Buenos días, este video es para decirles lo siguiente. Si yo fuera un irresponsable que no cumpliera con mis deberes de lo que está establecido, hace rato yo estaría en prisión, y no lo estoy porque aún no se logran demostrar muchas cosas”, inicia diciendo en el video publicado en su red social.

Agregó que no hablará más sobre los temas legales que mantiene con su expareja y que ha decidido enfocarse solo en su carrera musical lejos de los escándalos.

“Es muy fácil hablar, decir tantas mentiras y solo escuchar a una parte. Por mi parte no la van a escuchar porque yo decidí netamente dedicarme a la música, no quiero dedicarme a aclarar puntos delicados de familia. Eso lo verá el Poder Judicial”, finalizó León.

