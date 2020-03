Leonard León, amedrentó y amenazó a una mujer por publicar una fotografía de él en la calle durante la cuarentena obligatoria a solo unos días de haber llegado de Italia. En ese el momento, el cantante de cumbia solo presentaba síntomas; sin embargo ayer se confirmó que dio positivo al COVID-19.

El ex de Karla Tarazona utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje amenazante a la transeúnte que le tomó la fotografía y lo publicó.

“Vas a tener que demostrarme una vez que pasé todo esto que estuve paseando y tomando desayuno en un mercado irresponsablemente. Ya te tenemos identificada porque no voy a permitir que generes miedo a todos los peruanos. Tus propios vecinos me dieron todos tus datos, así hayas desactivado tu facebook”.

La pareja del cantante, Olenka Cuba, también salió en defensa de su pareja, quien aseguró que sacaron la imagen de contexto.

"Como todos saben que el día viernes a las 12 de la noche recién lo mandaron a casa después de haberle terminado de hacer la prueba del virus, y a esa hora yo no podía mudarme con mi hija a la medianoche, por lo tanto Leonard decidió irse a un hotel que el día siguiente los retiraron, y esa imagen es él esperando su taxi para regresar a mi casa, ¿entendido?”, sostuvo Olenka Cuba en su red social de Instagram.

Instagram Leonard León

Instagram Leonard León

¿Qué decía la publicación de la cibernauta?

La usuaria tildó de irresponsable al cantante de cumbia y publicó una foto de él junto a un texto que decía: “Miren este irresponsable: es Leonard León y los otros que llegaron de Italia, se supone que están en cuarentena y están en los mercados de Conde Villa y César Vallejo, San Martín de Porres, caminando, caminando como si nada, por favor ayuden a difundir por el bien de los niños que están hospedados en el hotel El Gran Caimán en Próceres con Tomás Valle”.

DIO POSITIVO AL COVID-19

El cantante de cumbia Leonard León confirmó —a través de un enlace telefónico en el programa ‘En boca de todos’— que dio positivo a la prueba del coronavirus.

“Ayer (martes) a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el COVID-19”, dijo el cantante.

“Fue una noticia bastante lamentable y la tomé con tranquilidad porque la misma doctora me explicó que este virus no me va a matar, pero tengo que seguir todas las recomendaciones de la cuarentena”, agregó.