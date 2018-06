Luego de ser acusado por Mariella Zanetti y Mónica Cabrejos de haber agredido físicamente a Karla Tarazona , Leonard León salió al frente a defenderse y aseguró que optará llevar el caso por la vía legal.



"Me hacen daño, no me quieren ver feliz... Estoy viviendo una etapa feliz de mi vida con Olenka (Cuba), mi novia, y es incómodo que hablen este tipo de cosas sin pruebas", dijo a diario Trome.



"Mi abogado está revisando todo porque voy a tomar medidas legales, siento que me hacen daño, no me quieren ver feliz", agregó. El cantante de cumbia evitó referirse a las graves acusaciones de violencia y consideró que son "temas del pasado".



"Estoy en un momento feliz de mi vida, quiero tranquilidad para mi familia", indicó el cantante . Leonard afirmó, finalmente, que la razón por la que hablaron de él es la demanda que tiene en proceso contra Karla: "Todo esto ha surgido por la demanda que le interpuse a Karla por violencia psicológica" .