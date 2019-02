Luisa Fernanda W contó cómo se enteró del disparo que recibió Legarda [VIDEO]

La youtuber Luisa Fernanda W contó cómo fueron sus últimos momentos con su novio, el cantante colombiano Fabio Legarda , quien falleció a causa de una bala perdida el pasado 7 de febrero en Medellín.

"Ese día me hizo una arepita y unos huevitos, era experto para hacer huevos (…) Él tenía que ir a reclamar la cédula, que le habían robado hace unos días, pero yo le dije que no fuera porque teníamos que grabar un video junto a unos amigos. Él no quiso y al final fue", señaló la youtuber al programa La Red de Caracol TV.

Mientras estaba brindando sus declaraciones, Luisa Fernanda leyó un par de mensajes que intercambió con Legarda antes de recibir la mala noticia. "Amor, gracias por dejarme amarte", le dijo en ese entonces la influencer al cantante, quien respondió: "Gracias por dejarme amarte también, mi reina hermosa".

La también cantante comentó que, cuando se enteró de la muerte de Legarda, quedó en shock.



"Me llama la mamá a decirme la noticia. Yo entré en un shock, no lo podía creer, lo primero que pregunté es que, si estaba vivo, me dijeron que sí", recordó Luisa Fernanda W.

Ante ello, Luisa Fernanda y un amigo fueron inmediatamente a la Clínica de Medellín para saber más sobre el estado de salud del cantante.

"Lo alcanzamos a ver vivo, yo le estaba hablando mucho, obviamente él estaba inconsciente. Le decía lo mucho que lo amaba. Lo abracé y le di un beso", sostuvo la novia de Legarda.

