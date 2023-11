Para el amor no existe edad. Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se encuentran en el ojo de la tormenta, luego de hacer público su romance. Ante ello, el empresario argentino reveló cómo conquistó a la hija de Doña Martha Valcárcel .

“Yo di el primer paso. La primera vez le escribí yo. No recuerdo lo que escribí, pero fue muy formal. Nos vimos en la foto del Bailando y le dije: ‘me encantó conocerte’”, comentó Tinelli en el programa argentino ‘DDM’.

Por otro lado, Marcelo señaló que la sonrisa de Milett Figueroa lo deslumbró y que, además, encuentra encantador el acento peruano de la presentadora.

“Me encanta cómo habla, las palabras que usa, el ‘contigo’, cuando dice ‘una camita de arroz’, cuando usa el diminutivo. Me da morbo. Me calienta el tema de ‘la camita de arroz’”, sostuvo el presentador.





Milett Figueroa defiende su romance con Marcelo Tinelli

La modelo peruana de 31 años de edad no dudó en defender su nuevo vínculo con el conductor de 63 años y le restó importancia a las críticas en redes sociales.

“La diferencia de edad no me está haciendo ruido para nada, en lo absoluto. Creo que el ser humano no se define por la edad. Yo no siento ninguna diferencia, honestamente, sino, no saldría con la persona que estoy saliendo, va por otro lado, va más allá de un número”, dijo Milett en diálogo con ‘Amor y Fuego’.

“No estoy mirando el DNI ni me acuerdo cuántos años tiene. Cuando realmente disfrutas un momento, un espacio, una experiencia con alguien, no estás pensando en un número o algo de eso”, enfatizó la también actriz, dejando en claro que no le preocupa la edad de su nueva conquista.

VIDEO RECOMENDADO