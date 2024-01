Samantha Batallanos llegó como invitada al set del programa ‘Todo Se Filtra’, donde presentaron un segmento sobre el cambio de ‘look’ de varios futbolistas peruanos, incluyendo a Jefferson Farfán.

La expareja de Jonathan Maicelo, a quien acusó de agresión física y psicológica, habló sobre los cambios físicos de varios jugadores y halagó al exjugador de Alianza Lima.

“¿Tú en alguna oportunidad has conocido al señor Jefferson Farfán?”, le preguntó Metiche. “No, todavía no lo conozco. Sí (es apuesto) es un moreno muy guapo, me encantan los de piel canela”, aseguró.

En ese sentido, la modelo afirmó que no tiene un tipo de hombre y que ahora se encuentra totalmente soltera.

“La verdad es que no he tenido un tipo específico, la verdad es que he tenido todas las razas, por así decirlo”, concluyó.





