Se volvieron a ver. El carismático y querido Timoteo se presentó este lunes en el programa ‘Mande quien mande’ para reencontrarse con su excompañera de trabajo María Pía Copello, quien ahora conduce en compañía de ‘La Carlota’.

La conductora lo recibió con nobles palabras, pues ambos compartieron el programa infantil ‘María Pía y Timoteo’ durante la década del 2000.

“Duró siete años y fue una etapa inolvidable, maravillosa. Todo lo que aprendí en la conducción lo aprendí ahí, porque yo entré sin saber nada. Viajamos por todo el Perú, fue maravilloso, hicimos circo, hicimos de todo”, expresó la exanimadora de televisión.

Tras escuchar a Copello, el popular dragón respondió con emotivas palabras: “Súper emocionado por pisar nuevamente estos estudios de América TV, donde compartimos mucho. Tuve muchas amigas, el profesor Otto también, las historias se llevan aquí en el corazón y todo lo bueno para nosotros de aquí en adelante. Lo bueno es que con América TV, el personaje ha regresado desde el año pasado para todos los eventos, este año firmamos contrato, todo el año voy a estar. Si me quieres invitar, cuando quieras”. Con lo dicho también demuestra que no existe ningún lío legal entre su personaje y el canal.

¿POR QUÉ INCOMODÓ A MARÍA PÍA?

Durante su visita no desaprovechó la oportunidad para resaltar lo bien que le va ahora junto a Karina Rivera. Incluso se animó a sugerir que a la próxima los inviten juntos.

“Cuántas cosas pasamos, nos despedimos en el 2006, estás igualita. Aprendimos mucho a querer siempre a los pequeños, por ellos estábamos en la televisión. Ahora que he vuelto con Karina a los eventos, los shows, a participar con ella, no nos olvidan, recuerdan mucho... La próxima que venga Karina también”, acotó.

Este comentario parece haber incomodado a María Pía, quien intentó disimular asegurando que Timoteo tiene “muchas amigas”.

¿Cómo surge la enemistad?

Karina Rivera reveló que fue despedida de ‘Karina y Timoteo’. Según ella, porque a la producción no le agradó la noticia de que estuviera embarazada.

“Me dijeron: no Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo y luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y que lindo en un programa infantil hablar de un niño, entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wo’, ¿no?”, manifestó.

Meses después se entera de que tenía reemplazo: María Pía Copello.

Tras estas declaraciones, la exanimadora de ‘María Pía y Timoteo’ se pronunció y dijo que está “arrepentida” de haber aceptado reemplazar a la compañera de Timoteo.

“No sé si en algún momento lo he dicho. En ese momento estaba muy joven y si hoy me propusieran hacer lo que hice cuando tenía 20 años, no lo haría de nuevo”, indicó en ese momento ante las cámaras de “Amor y Fuego”.

