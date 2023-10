¿La maldición de Shakira? El exfutbolista Gerard Piqué ha llamado la atención de las redes sociales y no precisamente por algo positivo. En la presentación del evento Kings League América, en México; el empresario español sufrió una vergonzosa caída. La grabación fue rápidamente viralizada en todo el mundo.

Piqué habría viajado a México para participar en la Kings League con la participación de figuras como James Rodríguez y el jugador “Chicharito”. En un momento en que iba a firmar la camiseta de un fan entusiasmado, estuvo distraído y cayó desde las gradas del escenario. Varios filmaron y tomaron fotos del momento.

En poco tiempo, el evento se hizo viral, no por las razones esperadas de Piqué. El ex de Shakira no llegó a ver con atención el agujero en su lateral, y llegó a caer cerca de dos metros de altura. Más adelante, el empresario explicó ante las cámaras y el aturdido público cómo se encontraba.

Aún así, se lo tomó con buen ánimo, por momentos después, mientras comía canchita, le explicaba que estaba bien y que afortunadamente se había “caído de pie”; evitando mayores lesiones.

Su socio, Ibai Llanos, también encontró el accidente muy divertido. Se burló de ello en las redes, haciendo un pequeño comentario acerca de lo sucedido: “Truco de magia”.