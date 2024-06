Sus escándalos de infidelidad le están pasando factura a Christian Domínguez. El cantante vivió un tenso momento cuando se encontraba ofreciendo una presentación en el distrito de Kimbiri, en el Vraem, Cusco.

En las imágenes difundidas por Instarándula se ve el preciso instante en que el artista se encuentra cantando frente al público cuando una lata de cerveza roza su cabeza.

Inmediatamente, los integrantes de La Gran Orquesta Internacional cubren al cantante de cumbia y lo retiran del escenario para protegerlo de más agresiones.

Según la persona que envió el video al periodista Samuel Suárez, una parte del público no estaría de acuerdo con los escándalos que han opacado su trayectoria artística, entre ellos el ampay que provocó su ruptura con Pamela Franco.

“Christian Domínguez le lanzaron botellas de cerveza en su presentación de ayer aquí por el Vraem. No lo quieren por infiel”, escribió la denominada ‘ratuja’.









Christian Domínguez llora tras celebrar Día del Padre con hijos de Karla Tarazona

Christian Domínguez fue tendencia en el país, pero esta vez por algo bueno, luego de confesar que rompió en llanto tras celebrar el Día del Padre con los hijos del anterior compromiso de su expareja Karla Tarazona.

“Me han cantado en inglés, me han dado mi taza y me dieron un mensaje, pero no he puesto nada (en las redes sociales) porque es un tema personal, pero ahí salió mi primera lágrima”, reveló la ‘Nariz de la cumbia’ al programa Préndete.

Sin embargo, ante la consulta de por qué él estaba en la actuación escolar de los hijos de Leonard León, Christian Domínguez sorprendió a todos confesando que ambos papás se “turnan”.

