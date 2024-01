Mary Moncada, la mujer que fue ampayada con Christian Domínguez, dio algunos detalles íntimos de los encuentros clandestinos que habría tenido con el cantante de cumbia.

Según la mujer, que reside en Estados Unidos, ambos han tenido varios encuentros desde el año pasado, confirmando así la infidelidad a Pamela Franco, madre de la última hija de Domínguez.

“Esta última vez, yo no le escribí porque no estaba en mis planes verlo. Él me escribió y me mandó un mensajito, me dijo cuando nos vemos, bueno pues, si me quiere ver, que me vea”, dijo en el programa de ATV.

Además, Moncada no tuvo reparos en hablar sobre el físico del cumbiambero, pues ante la pregunta de la reportera de espectáculos sobre si Domingues es “olluquito”, ella contestó: “Normal, como estoy acostumbrada a los gringos a comparación… ja, ja, ja”, respondió entre risas. ¿Qué habrá querido decir?





¿Por qué Christian Domínguez se ganó el apodo de ‘olluquito’?





Como se recuerda, el término “olluquito” lo mencionó por primera vez Vania Bludau, expareja de Christian Domínguez, durante su participación en el desaparecido programa ‘El Valor de la Verdad’.

En dicho programa, Bludau reveló detalles de la relación que tuvo con el cumbiambero y mencionó que este era “olluquito” en referencia a un aspecto físico íntimo.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Ampay de Christian Domínguez