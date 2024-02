Después del famoso ampay con el entonces futbolista del Cienciano, Paolo Hurtado, Jossmery Toledo decidió enfrentarse a la opinión pública. En una entrevista cargada de emociones, la influencer peruana expresó su arrepentimiento por sus acciones y se comprometió a no volver a tener una relación con un hombre casado.

La modelo no solo ofreció disculpas al público por el escándalo que protagonizó, sino que también se dirigió a sus padres con un pedido de perdón sincero. Entre lágrimas, reconoció el dolor que sus acciones causaron en su familia y expresó su determinación de aprender de sus errores.

“Me duele haber causado un dolor tan grande a ellos. Mi mamá estaba en contra de la relación y yo se lo decía. Él me decía que sus amigos estaban en contra, pero que seguía conmigo. Pido disculpas a mi papá. Es el amor de vida y pido que me perdonen por los errores que he cometido”, señaló Jossmery Toledo en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

En esta conversación, aseguró que había aprendido de sus errores y se comprometió a no volver a tener una relación con un hombre casado y estaría en la busqueda de un nuevo amor.

“Pasé ese error de mi vida. Ahora estoy viajando y esperando a la persona indicada fuera de Perú. Ahora sí (soy) minuciosa tengo que ver todo al detalle. Nada que me estoy separando, casado ya no”, prometió la expolicía.





