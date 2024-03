Carlos ‘Tomate’ Barraza llegó como invitado al programa ‘Todo Se Filtra’ y no pudo escapar de las preguntas acerca de la situación actual que vive Vanessa López, su expareja, pues ampayaron a la nueva pareja de la modelo con otra mujer.

El cantante se mostró incómodo ante la pregunta de ‘Metiche’, quien le preguntó si había visto las imágenes del ‘ampay’ y le pidió que opine al respecto.

“Que podría decir al respeto, es un tema que a mi no me compete (...) es un tema que no me interesa, no tengo ningún interés de hablarlo, de terceras personas y yo no tengo nada que ver”, recalcó.





Vanessa López ‘entrenó’ a su pareja para que se disculpe con ella EN VIVO tras ‘ampay’





Tras la difusión del video en el que se muestra a una mujer desnuda junto a Jhonny Silva, pareja de Vanessa López, la excompañera de ‘Tomate’ Barraza no quiso quedar mal y obligó a su novio a disculparse públicamente con ella haciendo un enlace EN VIVO con el programa de ‘Magaly TV La Firme’.

Sin embargo, los lamentos por parte de Silva no salieron de su corazón. La modelo fue quien le dictó todo lo que debía decir durante la entrevista.

“Estoy dispuesto a luchar por el amor de Vanessa para que Vanessa regrese conmigo (…). Quiero escuchar eso. ¿No lo vas a hacer? Entonces, haz lo que quieras”, le exigió López a su pareja.





