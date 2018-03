'Law & Order True Crime': Actor Gus Halper se pondrá en la piel de ‘Erik Menéndez’

Desde Estados Unidos, el actor Gus Halper habló de su personaje ‘Erik Menéndez’ en la serie 'Law & Order True Crime: El caso Menéndez', que se emite los lunes por la cadena Fox .

La serie se centra en el caso de los hermanos Lyle y Erick Menéndez, quienes asesinaron a sus padres en 1989.

“La serie profundiza mucho en los detalles del caso. Todo está completamente investigado... También se acerca a los hermanos de una manera más comprensiva y trata de entender qué haría que dos hermanos maten a sus padres de una manera tan horrible... No digo que no deberían haber recibido un castigo, el problema es la severidad (cadena perpetua). No he conocido a Erik, pero sé que era muy sensible y creo que ese tipo de impacto fue el más grande para mí”, comentó el actor.

Sobre el reto de estar en una serie que aborda sonados casos policiales, Halper señaló que fue una gran experiencia. “Es un gran honor. Es uno de los programas de televisión que más tiempo lleva en la historia, una gran franquicia. Como joven actor, ha sido una gran experiencia de aprendizaje. Trabajar con Dick Wolf (productor) y muchachos competentes es un honor”, declaró a Perú21.