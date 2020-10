La conductora de Televisa, Laura Bozzo aseguró tener pruebas del chantaje del que fue víctima por parte de su expareja Cristian Suárez, quien supuestamente le decía: “O me das dinero o verás lo que hablaré de ti”.

Así lo declaró para el programa mexicano ‘Suelta al sopa’, quienes conversaron por unos minutos con la popular ‘abogada de los pobres’ en su auto.

“Ya tenemos toda la documentación que sacamos de la notaria, donde se comprueba todo el chantaje porque él dice que lo amenacé. Ahora eso fue anulado por las conversaciones que fueron sacadas de mi celular y que están comprobadas... donde se ve el chantaje y las amenazas: ‘O me das dinero o verás lo que hablaré de ti’. Todo está allí. Ahí no se habla de ni maltrato ni de nada. Se dice: ‘O dinero o te destruyo la imagen’”, dijo Laura Bozzo.

Por otro lado, la conductora de TV aseguró que será ella quien se defienda ante la demanda que presentaron en su contra los artistas Gabriel Soto e Irina Baeva, en su contra.

“Voy a ir la próxima semana. Yo misma me voy a defender. No solo es una contrademanda sino que le he dicho a mi abogado, que yo soy abogada también y que soy buena defendiendo a las mujeres”, señaló Bozzo.

Laura sobre caso de Julián Gil y Ninel Conde

La abogada calificó de injusto que el actor Julián Gil no pueda ver a su hijo tras perder la patria potestad del pequeño, al igual que Ninel Conde que aún no recupera a su hijo.

“Me parte el alma ese tipo de casos porque no me parece que una madre no pueda ver a su hijo de otro lado tampoco me parece justo que un padre no pueda ver a su hijo. Yo les diría que no utilicen a sus hijos como armas de guerra, les los suplico. Ustedes no tienen ni idea del dolor y el trauma que crean en esas criaturas mirando todos los días a los padres como perros y gatos. La verdad en esos casos es que los padres nunca deben involucrar a los hijos en sus problemas”, expresó Lauza Bozzo.

VIDEO RECOMENDADO

Rafael Cardozo abandona set de Esto es Guerra

TE PUEDE INTERESAR