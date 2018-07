Laura Zapata: "Me encanta que el cine peruano esté en auge"

La reina de las villanas de las telenovelas, Laura Zapata , desborda de emoción al participar por primera vez en una producción peruana. Desde hace unos días, la actriz mexicana graba en Lima la película 'La peor de mis bodas 2' y se siente como en casa al compartir escenas con varios talentos de nuestro país.

¿Por qué aceptó trabajar en La peor de mis bodas 2?

Me gustó mucho el personaje, que es exactamente una mujer como la que le gusta ver al público. Me encantó el reparto y trabajar con Adolfo Aguilar (el director) me parece interesante. Me da la oportunidad de hacer cosas en otros países. Además, me encanta Perú, los peruanos, la ciudad que está limpia y la comida... ¡no se diga!

¿Cómo es su personaje de ‘Doña Leonor’?

Fue una jueza muy importante, pero, por el carácter que tiene, su hijo salió huyendo (risas). Ella dejó de trabajar y viene a buscarlo. Es una comedia de enredos muy divertida.

La protagonista Maricarmen Marín publicó que es un sueño cumplido trabajar con usted. ¿Cómo fue compartir escenas con ella?

Nos hemos divertido muchísimo y jugamos. Es lindo compartir con una actriz peruana que es tan querida.

¿Le ve futuro en el cine?

Pienso que es una persona con amplia trayectoria, guapa y buena actriz. Veo que va a tener mucho éxito. ¡Es una tipaza! También será la primera vez que voy a compartir con mi paisano Gabriel Soto (quien hace de su hijo).

Le habrán comentado que el cine peruano atraviesa por un buen momento.

Sí, estuve conversando con la productora y directora Ani Alva y me encanta que el cine peruano esté en un momento tan importante y de auge. Perú me está jalando porque también me han llamado de un proyecto de cine de Róger del Águila.

¿De qué trata el proyecto?

Voy a interpretar a una señora capa de la droga y habrá metralletas y acción en la película. Voy a aceptar el proyecto y ya estoy negociando con Róger esta propuesta.

Me llamó la atención que tenga tantas seguidoras en nuestro país pese a que hizo varios personajes antagónicos en las novelas.

Es que son mis Malvaditas Perú (su club de fans)... Esto quiere decir que mi trabajo ha gustado, que ha valido la pena el esfuerzo para que mis fans y el público tenga personajes lindos que han guardado en su corazón. No solo los personajes, sino también frases que quieren que repita como “¡maldita gata!”, “¡maldita billetera, te odio!”. Es lindo que me lo pidan.

¿Cuál es el papel de villana que más le ha gustado?

¡Híjole! Es que todas son las villanas y las antagonistas de las historias, como de Rosa salvaje, Esmeralda, María Mercedes y La gata. Todas me han gustado y son de diferentes circunstancias.

Algunas actrices de la cadena Televisa la emularon con frases, gestos y el estilo, como Itatí Cantoral.

Sí, definitivamente, pero, bueno, está la creadora de estos personajes... Está bien porque son escuelas y se emulan a otras actrices. Eso quiere decir que ha valido la pena.

La información que llega del extranjero asegura que está en paz con su hermana Thalía. ¿Es cierto o se trata de chismes?

De los chismes no me gusta hablar. Me gusta hablar de lo que hago y de mi trabajo. Los chismes siempre existirán y, si les das foco, les das vida.

¿Cómo fue la experiencia de casarse con un árbol en una campaña ecológica en México?

Fue una boda simbólica muy linda. Ya conocía al peruano Richard Torres (impulsador de la campaña) y me identifiqué con él por su preocupación por el planeta. Ojalá haya varios Richard en el mundo. También vamos a sembrar un árbol en Cusco y en Amazonas.