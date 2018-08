La familia se agranda. Laura Spoya reveló que tiene tres meses de embarazo y entre bromas aseguró que es uno de los secretos que más ha guardado por tanto tiempo.

"Les tengo que contar un secreto, un secreto que he guardado desde ya varios meses. Es el secreto que más he podido callar en toda mi vida porque yo soy una persona muy chismosa", inicia en uno de sus videos, pues no solo es ex Miss Perú, sino también bloguer.

Contó que desde el momento que se hizo la prueba lo quiso compartir en todas sus redes sociales, pero se tuvo que callar por recomendación médica, pues superado los tres meses significa que el feto no corre mayores riesgos.

DURO EPISODIO EN SU VIDA



Su embarazo llegó con otra revelación que solo conocía su círculo cercano, pues hace un año sufrió un aborto espontáneo y generó una pena grande en ella y en su pareja. Ellos desde siempre han intentado ser padres.

"Tuve un aborto espontáneo el año pasado como en setiembre de causas naturales. Brian y yo ya habíamos intentado tener un bebé y estamos muy emocionados", contó.

En la cuenta de Instagram de su pareja ya está publicada una ecografía de su futuro heredero. Laura Spoya está muy emocionada en su semana 13 de gestación y aún no se nota su pancita.

"El o La primer Rullan Spoya. Te amo mi vida !!! @lauraspoya No sabes lo emocionado q estoy por estos nuevos pasos en nuestra vida juntos . Palabras no son suficientes para decirte lo contento q estoy !!!!!", escribió Brian Rullan.