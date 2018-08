Laura Spoya reveló el sexo y el nombre de su bebé [VIDEO]

La modelo Laura Spoya está constantemente informando a sus seguidores sobre su embarazo en su canal de YouTube. En esta oportunidad, la 'influencer' contó que su bebé será una niña.

"Estoy en la semana catorce y ya sé el sexo de mi bebé porque me hice una prueba genética. Todo está perfecto y viene sanito. Entonces, mi bebé es una Brittany. Estoy emocionadísima porque ustedes saben que yo quería tener una mujer", dijo la ex reina de belleza.

Laura Spoya también mencionó que ya tiene el nombre para su hija.

"Se va a llamar Laura Emilia, pero yo le voy a decir Emilia porque va a ser muy raro que ella se llame Laura y yo también. Solo cuando me moleste le voy a gritar: ¡Laura Emilia!¡Laura Emilia ven para acá!", sostuvo.

La exMiss Perú también reveló que en estos meses de embarazo no está comiendo frituras.

" La Brittany me tiene controlada y cada vez que como una pizza, ella hace que me hinche como una papa. Sí, la Brittany ha decidido que no le gusta comer pizza y no le gusta comer pan", finalizó.