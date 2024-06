La cercanía entre Karla Tarazona y Christian Domínguez continúa dando qué hablar y esta vez, Laura Spoya no dudó en aprovechar su visita al set de ‘Préndete’ para reprochar a la conductora por su estrecha amistad con su ex.

La carismática ex Miss Perú llegó al magazine para la secuencia de cocina y sorprendió al regañar en vivo a la locutora de radio por las especulaciones que han generado su vínculo con el cantante de cumbia.

“Yo solo diré que el error no se comete dos veces. Yo he visto ya, lo peor es que se ve en su cara, parece que ya hubiera caído. ¡Amiga date cuenta!”, sostuvo la modelo, poniendo en aprietos a la expareja.

La ex de Leonard León no pudo ocultar su nerviosismo y solo atinó a cambiar de tema: “¿Qué? Yo no entiendo cómo es que han pasado de cocinar a hablar de estos temas”, mientras se reía junto al cumbiambero.









Karla Tarazona arma escena de celos

Los vuelos cancelados por un cortocircuito en las luces de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chávez, la noche del 2 de junio, afectó a cientos de familias, incluso a Christian Domínguez, quien se quedó varado en la ciudad de Tacna.

El músico se comunicó con el programa ‘Préndete’, desde su hotel, para informar que tuvo problemas con su vuelo. Ante ello, la conductora le armó una escena de celos exigiéndole pruebas de su soledad.

Karla Tarazona comenzó a exigirle pruebas de que realmente estaba solo en su habitación. Esto desató las risas de su expareja y padre de uno de sus hijos, quien inmediatamente hizo un recorrido por el lugar.

“Puedes salir a la plaza de Tacna para darnos cuenta si efectivamente estás allí (...) Yo me puedo meter en un cuarto y digo estoy en Colombia... Domínguez nos puede mostrar la habitación para ver si estás solo”, reclamó la exesposa de Rafael Fernández en un tono que despertó comentarios inmediatos en el set.

Su insistencia en obtener pruebas de la presunta compañía de Christian Domínguez provocó que Rocío Miranda la llamara ‘tóxica’. “Cuando no la tóxica... y el obediente muestra la cama jajaja”, comentó la co-conductora del programa.





