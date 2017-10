Laura Spoya a favor del cannabis medicinal y esta es la razón

Laura Spoya se pronunció a favor de la reciente aprobación de la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y confesó que ella consumió esta medicina alternativa para superar la depresión que padeció años atrás.

“Estoy a favor de la legalización y les voy a explicar por qué. He vivido de depresión por muchos años. Cuando fui al psiquiatra me recetó pastillas pero no quería estar dopada todo el tiempo y conocí el cannabis en San Diego, California, ahí tienen todo tipo de cannabis y yo creo que no hay nada mejor que las cosas naturales”, señaló la ex reina de belleza a través de su Instagram.

Así también aseguró que este triste episodio de su vida quedó atrás luego de su matrimonio con su esposo Brian Rullan, con quien vive en México en una existencia marcada por la tranquilidad y la felicidad.

“Me siento tranquila y feliz. Hago lo que quiero, digo lo que pienso y no me importa lo que digan los demás”, agregó en el streaming la conocida ex reina de belleza.