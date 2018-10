Laura Spoya arremetió contra usuaria que criticó su embarazo y la tildó de "ignorante"

¡Se hartó de las críticas! Laura Spoya defendió su embarazo y habló claro en torno al tamaño de su vientre, que ha motivado cuestionamientos en sus redes sociales.

La ex Miss Perú señaló que "el tamaño de la panza no determina absolutamente nada" luego que una cibernauta juzgará su gestación.

En un mensaje a través de Instagram, la usuaria @lizethmedico

dijo a Spoya: "qué chiquita tu barriga para tener casi 6 meses. Demasiado...seguro es puro bebé y casi nada de placenta", expresó.

Vea también Pedro Suárez-Vértiz responde a detractores del gasto de Promperú en videoclip de Carlos Vives

Bastante indignada, Spoya respondió a la usuaria y aseguró que "@lizethmedico no... ridícula tú. Sobre todo ignorante jajaja. El tamaño de la panza no determina absolutamente nada. Gracias a Dios, todo en mi embarazo camina perfecto, sin ningún problema. Y no, no es puro bebé y nada de placenta", precisó.

También le pidió a la internauta procure informarse sobre el embarazo. "En esta época ya es inaceptable hacer comentarios tan tontos teniendo google para investigar. Úsalo en vez de andar en redes hablando huev*** jajaja", agregó Spoya.



TE PUEDE INTERESAR: