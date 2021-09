Como parte de las celebraciones por sus 20 años de carrera artística, la cantante italiana Laura Pausini se animó a grabar la versión salsa de su tema Se fue junto a Marc Anthony.

Pausini, quien se encuentra promocionando su nuevo álbum 20 Grandes éxitos, adaptó su popular tema a una "versión tropical", según comentó al portal Latin Times.

En su nuevo disco también participan otros artistas, quienes cantan a dúo con la cantante italiana, como Kylie Minogue, Alejandro Sanz, Michael Bublé, Ray Charles, Miguél Bosé, entre otros.

"Creo que este es uno de los más bellos duetos que he grabado en mi carrera… Cantar con él me ha hecho muy feliz. Yo no podía dejar de bailar durante todo el proceso de grabación y que todavía sucede cuando hablo de la canción ", reveló.

DATOS

- El clip de la canción tiene como locación el Museo de Neón de Las Vegas.

- La producción estuvo a cargo de SugarKane Productions y dirigida por Nicolo Cerioni y Leandro Manuel Emede.