A Laura Pausini no le ha hecho nada de gracia que tras el 'accidente' que sufrió en su concierto en la Feria del Hogar –cuando su bata se levantó y dejó ver más de lo evidente– el público asegure ahora que estuvo desnuda. Por ello decidió publicar un comunicado donde negó esa versión y exigió respeto a su carrera.

"¡Basta! Ustedes ganaron, no puedo soportar un comentario más sobre la noticia de Perú. En primer lugar, yo no estaba desnuda, como he leído en todas partes, pero sí sufrí un accidente que me hizo sentir muy avergonzada, porque nunca he estado en esta situación, a pesar de que yo siempre cierro mis conciertos en bata y siempre estoy cubierta", escribió la cantante en su cuenta de Facebook.

"Lo que más me impresiona es que hayan destacado esto como si fuera una cosa grande, con palabras realmente fuera de lugar… Es impensable decir que este momento de gran vergüenza para mí fue una estrategia de márketing… Se les olvidó que tengo 20 años de carrera", expresó molesta.