Laura Bozzo sobre supuesta deuda al gobierno mexicano: "No existe la evasión (de impuestos)"

La conductora de Televisa, Laura Bozzo , negó deberle una millonaria suma de dinero al gobierno mexicano por concepto de impuestos.

La última semana, se especuló que la popular 'abogada de los pobres' era buscada por la Secretaria de Hacienda por una deuda de más de 900 mil dólares por evasión fiscal.

Como siempre, Laura no se quedó callada y salió al frente para defenderse de las acusaciones en una entrevista para el diario mexicano 'Reforma'.

"Yo soy muy bruta para eso de las cuentas, pero ya lo están arreglando mis abogados y si hay una cantidad que se tenga que pagar, yo la pago sin problemas. No me importa tener que vender mi casa, pero yo no le voy a deber a nadie. No existe la evasión, pues no me he ido a ninguna parte, además me están cobrando una cantidad mucho mayor a lo que yo ganaba anualmente y eso es ridículo", declaró Laura Bozzo.

La conductora aseguró que este tipo de rumores siempre surgen cuando ella anuncia su retorno a la televisión. También afirmó que siempre hay alguien que quiere perjudicarla.