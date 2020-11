La conductora de televisión, Laura Bozzo se mostró muy afectada por la muerte de su productora y amiga Magda Rodríguez. Ella utilizó su cuenta de Instagram para agradecer, a través de un video, todo lo que su amiga hizo por ella cuando más lo necesitaba.

“Siempre he sabido qué decir pero ahorita no tengo palabras para expresar el dolor que estoy sintiendo en estos momentos. Esto ha sido un golpe muy fuerte para mí. Magda te quiero. Te debo tanto. ¿Te acuerdas cuando llegué a tu casa?, la depresión en la que estaba. Tú me salvaste la vida, tú me sacaste todo el dolor y de todo lo que vivía. Me enseñaste a sobrevivir y hoy no tengo palabras para decirte que Dios te bendiga por siempre”, se escucha decir a la abogada.

En las imágenes Laura aparece con la cara lavada, visiblemente compungida por la dolorosa noticia sin embargo no dejó pasar la oportunidad para agradecer públicamente todo lo que Magda la ayudó.

“Mi adorada @magdaproducer nunca tendré como devolverte todo lo que hiciste por mí. No puedo creer que te hayas ido te extraño tanto mi ángel de la guarda. Estarás por siempre en mi ♥. Aprendí tanto de ti que cambiaste mi vida y quiero que sepas que seré fuerte, no olvido nuestras charlas en tu casa tus consejos me diste la mano cuando todos se apartaron de mí por eso y por mucho más te adoro y vivirás en mí por siempre ♥”, se lee en la leyenda de la publicación.

La relación entre Laura y Magda era verdaderamente fraterna. Así lo confirman varios videos de ellas juntas. El último que publicó Laura en su cuenta de Instagram fue la celebración del cumpleaños de la productora junto a otros amigos.

