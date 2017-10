Laura Bozzo usó su cuenta de Instagram para anunciar a sus miles de seguidores que ya consiguió la nacionalidad mexicana mediante una imagen en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La popular conductora de Televisa reveló a Perú21 sus próximos proyectos y la futura conversación que espera tener con su ex Cristian Zuárez.

Laura Bozzo Laura Bozzo Instagram

¿Cómo te sientes con tu nueva nacionalidad mexicana?

-Yo me siento muy feliz porque México es un país que me acogió cuando yo estaba atravesando muchos problemas. Me costó muchísimo lograr llegar a Televisa. Pero lo que yo logré lo aprendí en Perú. Yo jamás renuncié, ni renunciaré a la nacionalidad peruana, siempre me identifico como la peruana más mexicana.

Mencionaste que vendrías para ver a la selección, ¿es verdad?

-Voy a estar desde el 5 y quiero verlo en Perú, me fastidian que 'Gareca' para acá y para allá, si él clasifica a la selección que me digan 'Gareca' o lo que quieran, yo lo único que quiero es volver a ver a mi selección en un Mundial.

¿Cómo va el tema de tu libro?

-Tengo varias cosas mías que voy a anunciar en mi libro 'Más allá del Infierno', voy a hacer algunas entrevista a personajes que son importantes para que puedan hablar en ese libro y que va a estar en ocho países.

¿Qué opinas del desempeño de Cristian Zuárez en 'El gran show'?

-Me parece que ha estado muy bien, creo que su participación fue impecable sino no hubiera llegado a la final, creo que lo hizo muy bien y desde aquí lo felicito. Nosotros tenemos una relación de amistad, son 17 años, yo no soy mujer despechada. Siempre deseando lo mejor.

¿Esa amistad se mantiene?¿Has hablado con él?

-Siempre se ha mantenido una amistad, obviamente hay muchas conversaciones pendientes, hay muchas cosas que no quedaron aclaradas y a mi siempre me gustan las conversaciones cara a cara. Voy a estar en Lima, yo no tengo problema en conversar con él y escuchar, yo no tengo nada en contra de él ni de nadie. De que lo voy a ver, lo voy a ver, tenemos muchas cosas que conversar.

¿Cómo te va en el amor?¿Sales con alguien?

-La verdad, yo no salgo con absolutamente nadie porque estoy concentrada, tú no sabes lo que demanda hacer este bendito libro, el programa, cinco operaciones, ocho meses con un hueco abierto en la barriga, he tenido creo que siete o diez golpes este año, han sido los peores golpes de mi vida. No está en mis prioridades salir con nadie, no me interesa salir con nadie, sí me han invitado a fiestas, reuniones y cenas, a mí me gusta estar sola, porque creo que hay que pensar, analizar. Me da flojela, estoy concentrada en mi trabajo.



¿Tienes planes aquí en Perú?

-Quiero hacer dos especiales en Perú, cumplir sueños, llevar artistas, pero esos especiales los quiero hacer de corazón, pediré la autorización de Televisa, una celebración en Perú de lo que fue los 25 años que yo tengo en la televisión, vamos a ver.