Laura Bozzo: "Todo lo que me hicieron fue una farsa"

Laura Bozzo hizo una catársis en conferencia de prensa- donde presentó su libro "Más allá del infierno"- y recordó todo lo que pasó cuando estuvo bajo arresto domiciliario por sus presuntos vínculos con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Al borde del llanto, Bozzo señaló que el encierro le dejó traumas y le afectó mucho en lo personal como en lo económico. La animadora estuvo acompañada de su hija Victoria, quien también sollozó al recordar los difíciles momentos que vivieron.



¿Esto es una revancha?

No es una revancha sino quiero que los jóvenes sepan la verdad porque se ha creado una imagen falsa de mí. Me han dicho de todo desde "Laura corrupta" hasta otras cosas y quiero que se sepa la verdadera historia. Todo lo que me hicieron fue una farsa.



¿Por qué recién denuncias que el ex presidente Alejandro Toledo impidió que no vuelvas más a Estados Unidos?

Recién lo acabo de descubrir. Cuando voy (a Estados Unidos) por Televisa Internacional me acusaron de narcoterrorista. Es lo que me hizo el gobierno de Alejandro Toledo, lo cual es completamente falso y no tiene ni pies de cabeza. No me sellaron la visa estadounidense por eso. Eso sucedió en el gobierno de George W. Bush. Luego de presentar mi libro tomaré medidas contra el estado y voy a acudir a organismos internacionales para contar mi caso. Puedo volver a hacer carrera en Estados Unidos, solo falta conseguir que me saquen de esa lista de narcoterroristas.



¿Vas a revelar los nombres de quienes sí se beneficiaron del gobierno de Fujimori en tu segundo libro?

Hubo muchas personas que sí se beneficiaron no solo de un canal de televisión sino personas que ni te imaginas. Ya lo tengo todo diagramado para que salgan a la luz esas personas en mi segundo libro.



¿Por qué decidiste contar todo lo que viviste en una serie de TV?

Para que sepan todo lo que viví a través de una serie. Estoy en conversaciones para eso y mi hija Victoria se está encargando de eso. Quiero que la actriz mexicana Daniela Castro me interprete y sí habrá un personaje de Cristian Zuárez (su ex pareja) porque fue una parte importante en mi vida.

Habrá personajes de mis hijas y sí también de Matilde Pinchi Pinchi (ex colaboradora de Vladimiro Montesinos), quien debería estar presa. Se está escribiendo el guion de la serie y hay dos productoras interesadas.



¿Sabías que a tu ex pareja Cristian Zuárez también le han propuesto una serie en el extranjero?

Si piensas que es una estrella que puede hacer una serie entonces le deseo lo mejor.