Laura Bozzo lloró luego que Andrés Hurtado le recordó sus inicios en la TV

Luego que Laura Bozzo pudo resolver sus problemas fiscales en México, la polémica conductora abrió las puertas de su hogar en una entrevista con Andrés Hurtado.

La presentadora se emocionó de conversar con un medio de su país y hasta lloró cuando la producción de “Hoy es sábado con Andrés” le recordó sus inicios en la pantalla chica.

“Estoy muy emocionada porque, ay me estás haciendo llorar, me han hecho tantas entrevistas. Me han hecho muchas entrevistas, pero en ninguna he visto algo así, estoy muy emocionada”, expresó entre lágrimas.

Laura Bozzo pensó en quitarse la vida

En otro momento de la entrevista, Laura Bozzo confesó que pensó en el suicidio en medio de su problema fiscal.

“Hubo un instante en que se me pasó por la cabeza y no lo voy a negar porque estaba desesperada. Lo primero que me contuvo fue el Señor”, confesó Bozzo.

