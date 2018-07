Laura Bozzo: 'He podido ser, con el 80% de las encuestas, presidente del Perú'

Fiel a su polémico estilo, Laura Bozzo aseguró que si bien tiene condiciones para incursionar en la política, no es lo que ella desea.

"Yo soy doctora en Derecho y Ciencias Políticas y fui regidora elegida por el pueblo. He podido ser, con el 80% de las encuestas (a su favor), presidente del Perú . Ahora, cada vez que voy allá me peleo con todo el mundo porque son unos corruptos, tantos los presidentes y congresistas", declaró la abogada en una entrevista con TVNotas.

"Yo sé que si hago campaña con el pueblo podría dedicarme (a la política), pero yo amo la televisión, eso es lo mío y nadie me saca", agregó Laura.

"ME HAN COQUETEADO, PERO NO SALGO"



En otro momento, Laura Bozzo aclaró que aún sigue soltera luego que pasara un año del fin de su relación con Cristian Zuárez.

"No estoy saliendo con nadie. Voy a fiesta, pero soy solitaria y muy huraña. Yo no tengo amistades, soy rara. A mí me gusta estar encerrada, leer mis libros, no salgo con hombres, por ahora no. Me han coqueteado varios, pero no he salido con nadie. Para que suceda eso, primero tengo que cerrar bien mis cosas (su ruptura con Cristian Zuárez)"