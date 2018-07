Laura Bozzo volvió al país para presentar su libro autobiográfico, 'Más allá del infierno', y para alzar revuelo con sus declaraciones. En una entrevista con Milagros Leiva, la figura de la televisión azteca aseguró que Fernando Olivera (ex ministro de Justicia) la chantajeó para que negara, frente a cámaras, que Alejandro Toledo era padre de Zaraí.

"Me llamaron a monitor para que Beto Ortiz me entrevistara sobre la verdad detrás de la historia. Lo que debía decir era que Zaraí no es la hija, yo inventé a la hija y que le pagaron un millón de dólares a Lucrecia Orozco (madre de Zaraí). Si hacía eso, salía inmediatamente", aseguró.

"Cuando estábamos en plena grabación, empecé a llorar y me vino un ataque... tuve que respirar en una bolsa de plástico. Entonces Fernando Olivera le dijo a Cristian Suárez: La orden de Toledo es que diga esto y no lo ha dicho. Bueno, se irá a la cárcel y que la violen las reclusas... lo juro", agregó.

La conductora se dirigió al popular 'Popi' de manera tajante: "No seas tan rata, te lo estoy diciendo en tu cara... eso no se hace, Fernando Olivera, tú eras ministro de Justicia. A ver, niégamelo, di que es mentira... Sé todo de ti, mucho más de lo que te imaginas", aseveró.