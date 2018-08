La conductora de televisión, Laura Bozzo , fue entrevistada esta mañana en una emisora local para ahondar sobre su rechazo al próximo estreno de la película 'Caiga quien caiga' . Lo que se tornaba como una conversación alturada, terminó en un tenso enfrentamiento.

'Caiga quien caiga', un largometraje que narra la captura de Vladimiro Montesinos. A solo días de su estreno, los productores de la cinta recibieron cartas notariales de Montesinos y Laura Bozzo pidiendo que no se exhiba por distintas razones.

"Lo único que estoy haciendo aquí es valer mi derecho. La frase 'Que pase el desgraciado' está patentada en Indecopi, en México y habla hispana. Quien utilice esa frase tiene que tener mi autorización. El otro punto es que yo tuve un proceso repugnante en el que se acreditó que todo había sido invento. La misma Corte Suprema de Perú saca una resolución en la que dice que ha quedado comprobado que no fui parte de esa organización criminal (...) Dos años adelante el juicio se declara nulo", expresó Laura Bozzo en conversación con la periodista Milagros Leiva.

Sin embargo, ante una repregunta de la periodista, la conductora de reality shows perdió los papeles e insultó a la periodista.

"Lo cierto es que esta película se va a estrenar. Tanto Montesinos como tú, según lo que dice Guillot, se va a estrenar 'Caiga quien caiga' (...)", comentó Milagros Leiva.

"No voy a permitir que me pongas en el mismo saco con Vladimiro Montesinos. Ok, a mi me respetas, cara**. A mí no me vas a meter en el mismo saco", respondió furibunda Laura Bozzo.

Tras este episodio la conductora continuó pidiendo que "la respeten" y que no le importa lo que diga el director de la cinta, Eduardo Guillot, y "los periodistas mermeleros del Perú".

Continuando con su rechazo a la cinta, Bozzo indicó que el estreno de 'Caiga quien caiga' es una "distractor" para tapar la corrupción que se vive ahora en el país.

"EL PÚBLICO SACARÁ SUS CONCLUSIONES"



En comunicación con Perú21, la periodista Milagros Leiva señaló que los televidentes y oyentes serán quienes juzguen a la señora Bozzo por su furibunda reacción.

"Yo creo que al final, el público es el que saca sus conclusiones después de escuchar la pregunta del periodista y la respuesta del entrevistado", manifestó.

Asimismo, Leiva aclaró que el argumento de Bozzo sobre su frase patentada podría ser usada como "advertencia" hacia los productores y directores de la película 'Caiga quien caiga'.

"Laura dice que ha patentado su frase 'que pase el desgraciado' aquí y en México. Realmente no lo sabía. Imagino que eso también lo usa como advertencia porque si usas una "patente" sin autorización, luego puedes multar", agregó a este diario.