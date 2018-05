Laura Bozzo demandará por US$1 millón a la productora de la cinta 'Caiga quien caiga'

La conductora de televisión, Laura Bozzo anunció que demandará a la productora de la cinta peruana ‘Caiga quien caiga’ (Amaranta Films) por usar sin su permiso la frase ‘Que pase el desgraciado’, que está patentada en Indecopi.

En conversación con Perú21 la abogada mostró su molestia y aseguró que pedirá un millón de dólares de indemnización a la casa productora responsable de la cinta.

“Mandamos ayer una carta notarial y tenían 24 horas para sacar toda imagen que tenga que ver conmigo en la película y la frase: ‘Que pase el desgraciado’ de la que soy propietaria. Nadie puede usar la frase... Hoy estoy yendo a la notaria para firmar la querella penal. (Pediré) indemnización por daños y perjuicios. Nadie se atreverá a tocar mi imagen, y quien lo haga tendrá que pagar las consecuencias... Mañana se inicia la demanda penal y civil", señaló Laura Bozzo en comunicación telefónica.

“A mí no me van asociar con una organización criminal donde yo no tengo nada que ver. Estoy pidiendo un millón de dólares por daños y perjuicios. Estoy dejando un poder a mi abogada para que ella litigue, pero esto será hasta las últimas consecuencias”, agregó molesta.

La popular ‘Abogada de los pobres’ exige a la productora que elimine su imagen, nombre y frase de la película “o les paro la película. Tendrán que reeditar la película”. Y advirtió que solo así podrá retirar la demanda.

“Yo no tuve nada que ver con la captura de Vladimiro Montesinos. ¿A razón de qué me ponen a mí?, ¿para tener mayor atención de la prensa? No, se equivocaron... Yo no voy a tolerar que mi nombre siga siendo embarrado, y me utilicen como escarnio público”, detalló.

La película nacional ' Caiga quien caiga ', producida por Amaranta Films, trata sobre la captura de Vladimiro Montesinos y esta basada en el libro del ex procurador anticorrupción, José Ugaz.