Luego de varios anuncios en las redes sociales, la polémica Laura Bozzo reveló que su nuevo espacio en la televisión mexicana se renovará por completo y no tendrá semejanza a su anterior programa.

“Esto que ustedes van a ver es total y completamente renovado, no tiene nada que ver con el programa de Laura. Es un programa totalmente diferente. La esencia de ayudar a la gente es la misma. La esencia de cambiarle la vida a la gente es la misma, pero en la calle, en la acción”, señaló Bozzo al programa Hoy.

Asimismo, Laura restó importancia a las críticas que puedan surgir por su nuevo programa y, aseguró que quiere ser recordada por su trabajo y obras de labor social.

“Yo sé que me critican, me ven y dicen cosas, pero yo sé que a mí lo único que me importa, lo único que me interesan son mis obras y yo digo el día que yo me muera por mis obras me van a conocer, mis cambios a la gente, la ayuda que yo he dado. A mucha gente le molesta mi éxito, hay quienes me odian, me envidian y dicen cosas horrendas de mí, pero yo me río”, afirmó.