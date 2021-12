La conductora Laura Bozzo hizo una aparición televisiva tras obtener la suspensión definitiva de la orden de captura en su contra. La presentadora peruana declaró para el programa “Despierta América” y señaló que le gusta tener una vida llena de emociones.

“A mí me gusta estar al borde. Sé que es un poco loco lo que digo, pero no podría tener una vida tranquila”. Bozzo también admitió que pensó quitarse la vida en medio de su orden de captura: “Era un martes o miércoles y yo me dije ‘acá no hay nada más que hacer’”.

“En un momento determinado yo lloraba y lloraba. Le hablaba a la Virgen y le preguntaba qué hago y al día siguiente me llaman para decirme que iba a salir”, añadió.

Finalmente, Laura indicó que sí tiene intenciones de regresar a la pantalla chica: “Estoy segura que lo voy a tener porque tengo el talento necesario y si tengo que empezar de cero o de lo que sea, lo haré”.

“Me siento muy amada, aunque haya gente que diga tonterías, esos tres meses me demostraron que la gente me ama”, concluyó.

