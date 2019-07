Laura Bozzo confiesa que le gustaría tener una cita con Ricardo Gareca [VIDEO]

Laura Bozzo, en conversación con Milagros Leiva, confesó que le gustaría "salir" en plan romántico con Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana.

Durante la entrevista, la periodista le preguntó a Bozzo sobre con qué jugador de la blanquirroja tendría una cita.

La respuesta de la conductora de televisión, quien aseguró también ser hincha de Pedro Gallese, causó la risa de los presentes.

"Con el arquero, al arquero lo amo. ¡Alianza Lima! Me encanta. Tampoco, tampoco. Tampoco de veinte años. Saldría con Gareca. ¿Por qué no? Claro. ¿Qué tiene de malo? Es sexy, a mi me gustan ahora los hombres varoniles. Mayores, menores, no importa. Gallese está para mi hija", precisó Bozzo.

Asimismo, Bozzo restó importancia a las bromas de los cibernautas que la comparan con Ricardo Gareca por un supuesto parecido físico.

"Para mi es un orgullo ser subcampeón de la Copa América. Gareca, te amo. Todo el mundo dice que me parezco a Gareca. Ríanse, desgraciados. Le mando un beso"