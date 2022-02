Laura Bozzo admite que cometió excesos en su programas

Andrés Hurtado viajó hasta México para entrevistar a la conductora Laura Bozzo, quien se refirió a su controversial pasado televisivo en Perú.

Desde la terraza de su nuevo hogar en Acapulco, la abogada admitió haber tenido algunos excesos en su programa “Laura en América”.

“Sí, considero que en algunos momentos hemos cometido algunos excesos, pero compensados en toda la ayuda que se ofreció (en su programa) y en los comederos que fundé. Hasta metimos a hombres desgraciados a la cárcel”, expresó Bozzo.

“Pero si me preguntan cuál es el programa que más extraño y que considero que ha sido el mejor, de lejos es ‘Laura en Amércia’”, añadió de manera tajante.

Laura Bozzo se arrepiente de haber apoyado al gobierno de Fujimori

Bozzo indicó que se arrepiente de haber respaldado al gobierno de Alberto Fujimori: “Es una de las cosas que más me arrepiento y me duele en el alma haberme dejado llevar por ese glamour y el poder”.

“En el 95 fui enjuiciada por el gobierno de Fujimori y Montesinos, y mi madre me sacó de la cárcel. Ellos me enjuiciaron cuando yo apoyaba a Ricardo Belmont. Lo que yo quería apoyar era la lucha contra la subversión, pero no debí haberme metido en eso”, recordó.

